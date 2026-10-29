Мошенникам хотят усложнить жизнь: теперь их будут блокировать не только в «Максе» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство прорабатывает вопрос блокировки не только аккаунтов мошенников в мессенджере «Макс», но и всех SIM-карт, которые им принадлежат, на уровне операторов связи.

«Мессенджер выявляет такие случаи, он блокирует, соответственно, аккаунт и не позволяет мошеннику дальше с этим номером телефона какую-то активность в мессенджере проявлять. Но нам надо его заблокировать на уровне оператора связи», — уточнил министр на пленарном заседании Kazan Digital Week.

Ранее в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредили, что теневые кол-центры начали массово арендовать аккаунты в «Максе» у рядовых граждан. Люди добровольно сдают свои профили во временное пользование за вознаграждение — от 10 до 15 долларов США.