Силуанов: дефицит бюджета в 2027 году будут покрывать внутренними ресурсами Фото: REUTERS.

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, откуда власти возьмут деньги на покрытие бюджетного дефицита. По его словам, в ход пойдут исключительно внутренние ресурсы. Об этом чиновник заявил в интервью ИС «Вести».

«Основными источниками финансирования дефицита предусматривается, конечно, внутренний ресурс. Мы на внешние рынки не выходим... поэтому будем опираться на наши собственные ресурсы», — уточнил Силуанов.

Министр подчеркнул: финансовый рынок страны самодостаточен. Он способен дать нужный объем денег для финансирования источников дефицита.

Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ внесло правительство. Второе чтение назначено на 19 ноября — именно тогда станут известны детали распределения средств.