В Европе заявили об опасном периоде: что случилось

Глава TotalEnergies Пуянне: Европа вошла в опасный период на газовом рынке Фото: REUTERS.

Европа столкнулась с опасным периодом на газовом рынке: стоимость топлива достигла отметки в 100 евро за мегаватт-час, а странам Евросоюза приходится конкурировать с Азией за доступные энергоресурсы. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне во время телеконференции.

По его словам, нынешняя ситуация может стать серьезным политическим сигналом для европейских стран. Пуянне также обратил внимание на сезонный фактор: зимой потребление газа традиционно достигает пика.

Глава TotalEnergies отметил, что Европа и Азия вновь борются за свободные объемы топлива на мировом рынке. Европейские государства, по его оценке, готовы платить больше, чтобы привлечь эти поставки к себе.

Ранее KP.RU писал, что цены на газ в странах Евросоюза выросли после отказа от поставок российского топлива. Кроме того, ожидается, что цены на энергоносители в текущем году увеличатся на треть из-за конфликта между Ираном и США.