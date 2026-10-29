Семьи погибших при атаке ВСУ на предприятие в Орле получат по 1,5 млн рублей Фото: REUTERS.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил постановление о выплатах после ракетного удара по заводу в Орле, который произошёл 23 октября. Семьи погибших смогут получить компенсацию в размере 1567500 рублей, разделённую поровну между всеми членами семьи.

Пострадавшим с тяжёлыми и средними травмами будет выплачено 627 тыс. рублей, тем, у кого травмы лёгкие, - 313,5 тыс. рублей, а остальным пострадавшим, но не получившим вреда здоровью, - 156,75 тыс. рублей.

За утрату имущества из реестра первой необходимости предусмотрены выплаты от 78 до 156 тыс. рублей. Эвакуированным будет выделено до 913 рублей в сутки на проживание и 415 рублей на питание ежедневно. Для поддержки финансирования выплат департамент соцзащиты обратится в МЧС.

Ранее KP.RU сообщил, что 23 октября ВСУ атаковали Орел, ударив по местному заводу. В здании находилось около 200 человек, но благодаря бдительности руководства удалось избежать больших потерь. При разборе завалов нашли тело четвертого погибшего.