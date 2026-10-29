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НовостиПроисшествия29 октября 2026 15:00

В Ставрополе обезвредили взрывное устройство, установленное под машиной

В Ставрополе организована проверка по факту обнаружения взрывного устройства, установленного под автомобилем
Мария МАМАЕВА
В Ставрополе обезвредили взрывное устройство, установленное под машиной

В Ставрополе обезвредили взрывное устройство, установленное под машиной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ставрополе обнаружили самодельное взрывное устройство, установленное под автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Было обнаружено взрывное устройство, установленное под автомобилем», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению оперативных служб, направленные на место специалисты успешно обезвредили взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего начата проверка, другие подробности не сообщаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Брянской области два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ. Киевский режим сбросил неустановленные взрывные устройства с беспилотника самолетного типа. Раненым была оказана необходимая медпомощь.