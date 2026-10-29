В Ставрополе обезвредили взрывное устройство, установленное под машиной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ставрополе обнаружили самодельное взрывное устройство, установленное под автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Было обнаружено взрывное устройство, установленное под автомобилем», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению оперативных служб, направленные на место специалисты успешно обезвредили взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего начата проверка, другие подробности не сообщаются.

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