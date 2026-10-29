Неподалёку от Мадрида поезд застрял в тоннеле из-за неисправности сети Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В испанской провинции Толедо произошёл инцидент с высокоскоростным поездом: состав Ouigo 6775 застрял в туннеле между Вальдеморо и Вильяррубия-де-Сантьяго. Причиной стала неисправность с подачей электроэнергии, сообщает газета La Razon.

Чтобы сохранить заряд аккумуляторов до прибытия спасателей, экипаж принял решение временно отключить освещение в салоне и кондиционеры. Пассажирам пришлось ждать помощи в обесточенном вагоне.

Напомним и о трагедии, случившейся днём ранее в этой же провинции. 28 октября поезд AVE компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался в стоявший на путях состав частного перевозчика Iryo. После столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и рухнули с насыпи.

Пострадали более 170 человек, десятки стали жертвами катастрофы. По информации Europa Press, в поездах находились около 42 иностранцев.