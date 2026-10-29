Диетолог объяснила, что биоимпедансный анализ расскажет о здоровье

Аппарат пропускает через тело слабый электрический ток. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Обычное взвешивание не всегда помогает понять, в какой форме находится организм. Даже при нормальном весе у человека может быть избыток жировой ткани или недостаток мышечной массы. Врач-диетолог и специалист по медицине здорового долголетия Анна Киреева рассказала, как точнее оценить состав тела. Об этом пишет aif.ru.

«Биоимпеданс-анализ (БИА) — это современный метод оценки состава тела, более информативный, чем ИМТ (индекс массы тела), широко используемый ранее», – заявила медик.

По данным исследования аппарат может рассчитать скорость основного обмена веществ. В некоторых случаях метод позволяет заметить изменения в составе тела еще до того, как они станут очевидны по внешним признакам.

Аппарат пропускает через тело слабый электрический ток, который не вызывает болезненных ощущений, и измеряет сопротивление тканей. Обычно обследование занимает около минуты. Результаты помогают врачам корректировать питание, следить за изменениями организма и оценивать эффективность лечения.

Ранее эксперты рассказали, как сбросить около пяти килограммов без жестких диет, голодания и изнурительных тренировок.