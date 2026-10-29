Мордовия расширяет сотрудничество со странами Африки

Глава Мордовии Артём Здунов провел переговоры с представителями африканских государств на форуме «Россия — Африка». Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

Мордовия намерена укрепить торгово-экономические и гуманитарные связи с государствами Африки. Перспективные направления сотрудничества обсудил глава республики Артём Здунов в ходе рабочих встреч на международном форуме «Россия — Африка», который проходил 28–29 октября в Москве.

Одной из ключевых тем переговоров стало расширение экспортных поставок. На встрече с министром снабжения и внутренней торговли Египта Шерифом Фаруком обсуждались возможности поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия и строительных материалов.

С послом России в Южном Судане Александром Космодемьянским глава Мордовии рассмотрел перспективы экспорта древесины, фанеры, сухого молока и цифровых технологий. Особый интерес африканской стороны вызвала фармацевтическая продукция республики, включая противовирусные препараты и антибиотики.

В ходе переговоров с представителями Ливии обсуждались поставки мясной и молочной продукции. Кроме того, инвестиционный и промышленный потенциал Мордовии представили Центру содействия инвестициям Кот-д’Ивуара, который помогает российским компаниям находить партнеров на африканском рынке.

Отдельное внимание участники форума уделили развитию образовательного и научного сотрудничества. По итогам встречи с министром образования, науки и технологий Танзании Кэролайн Игнатиус Номбо стороны договорились развивать обмен студентами и преподавателями. Приоритетными направлениями определены медицина, биотехнологии и сельскохозяйственные науки.

Как отметил Артём Здунов, африканские государства пока занимают небольшую, но растущую долю в экспорте Мордовии. Среди основных торговых партнеров республики — Демократическая Республика Конго, Либерия, Республика Конго, Габон и ЮАР.

Перспективными направлениями остаются поставки сельскохозяйственной и фармацевтической продукции, железнодорожной техники, а также цифровых решений для бизнеса.

Значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия существует и в сфере образования. Сегодня в вузах Мордовии обучаются студенты из 29 африканских государств. Республика заинтересована в расширении академических обменов, реализации совместных научных проектов и подготовке специалистов для зарубежных предприятий.

«Уверен, что встречи, состоявшиеся в рамках форума, станут основой для долгосрочного и плодотворного партнерства, откроют новые возможности для академического обмена, совместных исследовательских проектов и программ повышения квалификации», — подчеркнул Артём Здунов.

Развитие сотрудничества с африканскими государствами позволит Мордовии расширить географию экспорта, укрепить международные деловые связи и создать дополнительные возможности для продвижения продукции региональных предприятий на зарубежных рынках.