Владелец двух хаски, которые истерзали мальчика в Сочи, выплатит рекордную сумму

В Сочи хозяин хаски заплатит 15 млн рублей за нападение на мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО.

Адлерский районный суд Сочи постановил взыскать с владельца двух хаски 15 миллионов рублей в пользу девятилетнего Вали Королева, на которого собаки напали в феврале. Суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в полном объеме. Как пишет «КП-Кубань», для российской судебной практики это беспрецедентный вердикт.

По данным следствия и прокуратуры, хозяин содержал животных ненадлежащим образом: они гуляли без поводков и намордников, а также регулярно оставались без еды. 26 февраля собаки выбежали за пределы участка и набросились на ребенка, который проходил мимо.

Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии. Ему провели десять операций на лице, однако впереди могут потребоваться новые сложные хирургические вмешательства. После нападения ребенок также нуждается в психологической помощи.

Ранее KP.RU писал, что хозяина хаски, покалечивших девятилетнего мальчика, приговорили к полутора годам ограничения свободы. Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.