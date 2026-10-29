Мизулина сравнила подпись "67" в паспорте школьника с "крестиком" на Руси Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Глава Лиги безопасного интернета, общественник Екатерина Мизулина сравнила подпись "67" в паспорте подростка с "крестиком" в документах, которые ставили безграмотными на Руси.

На своей странице в мессенджере "Макс" она опубликовала снимок и пояснила, что школьник получил паспорт и расписался в нем "67". Фото поделился в соцсетях удивленный старший брат, добавила Мизулина.

"Когда-то давно на Руси люди не умели писать и читать, поэтому ставили «крестик» вместо подписи. Так что в целом ничего нового", - написала глава Лиги.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября Екатерина Мизулина обратилась в прокуратуру и полицию Челябинской области с просьбой проверить блогера, который собирает детей и подростков для съемок роликов под нецензурный кавер на популярную песню.

Она пояснила, что на блогера пожаловались другие пользователи соцсетей и выразили возмущение тем, что автор привлекает к съемкам детей.