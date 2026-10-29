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НовостиВ мире29 октября 2026 15:28

Глава Народной партии Испании подтвердил гибель экс-министра Баньес в ж/д аварии

Экс-министр занятости и соцзащиты Испании Фатима Баньес погибла при столкновении двух поездов в провинции Толедо
Мария МАМАЕВА
Глава Народной партии Испании подтвердил гибель экс-министра Баньес в ж/д аварии

Глава Народной партии Испании подтвердил гибель экс-министра Баньес в ж/д аварии

Фото: REUTERS.

Глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо подтвердил гибель бывшего министра занятости и социальной защиты страны Фатимы Баньес. Об этом он написал в социальной сети X.

«С огромной печалью нам подтвердили, что Фатима Баньес является одной из погибших в железнодорожной катастрофе в Урде», - говорится в публикации.

Экс-министр Испании погибла в результате железнодорожной аварии. 28 октября в провинции Толедо произошло столкновение двух пассажирских поездов. Инцидент случился из-за сбоя в работе компьютеров, что привело к отключению системы безопасности. По данным властей Испании, при аварии погибли 69 человек.

Всего в двух составах ехали 540 человек. Из 180 пострадавших 15 находились в критическом состоянии.