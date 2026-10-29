Саммит ОТГ в Турции пройдет без Алиева: названа причина

Алиев не поедет на саммит ОТГ в Турции Фото: REUTERS.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Турции 29 и 30 октября. Вместо главы государства страну на встрече представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает портал Caliber.

Причиной отсутствия Алиева назвали плотный рабочий график и ранее запланированные мероприятия в Баку. На 30 октября в азербайджанской столице назначены финальный матч и церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, которые впервые проводятся в городе. В сообщении подчеркнули, что участие президента Азербайджана в церемонии награждения было запланировано заранее.

Ранее KP.RU писал, что Ильхам Алиев отказался от поездки на саммит Европейского политического сообщества в Ереване в мае 2026 года. Азербайджанский лидер заявил, что выступит перед участниками встречи по видеосвязи.