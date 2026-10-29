Женщина погибла при детонации украинского беспилотника в Белгородской области Фото: REUTERS.

В поселке Красная Яруга Белгородской области в результате взрыва дрона, запущенного ВСУ, погибла женщина. В городе Шебекино был ранен мужчина, как сообщили в оперативном штабе региона.

"В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона женщина получила тяжелые ранения и скончалась на месте. Выражаем соболезнования родным и близким", - написали в оперштабе Белгородской области.

Уточняется, что также в Шебекино при налёте FPV-дрона на автомобиль "Газель" один человек пострадал. У мужчины диагностировали осколочное ранение кисти. Его госпитализировали в местную больницу, где ему оказали необходимую помощь. После этого пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее KP.RU сообщил, что в Энергодаре беспилотник ВСУ убил мужчину 1985 года, ехавшего на электросамокате. Глава города Максим Пухов выразил соболезнования семье погибшего.