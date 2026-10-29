Солнце выбросило протуберанец-гигант размером в полмиллиона километров: Земля может оказаться на краю удара Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца размером около полумиллиона километров. Об этом сообщают данные наблюдений сразу нескольких космических телескопов, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Тёмное холодное облако газа, парящее над поверхностью Солнца, попало в объективы камер сегодня.

Протуберанцы — это не просто облака, как на Земле. Они опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их на одном месте и позволяют расти до сотен тысяч, а иногда и до миллиона километров. Для короны Солнца это инородные структуры, от которых звезда всегда пытается избавиться, чаще всего просто выбрасывая их в космос. Зрелище, надо сказать, завораживающее.

И такие выбросы — не просто красивая картинка. Протуберанцы становятся источником одних из самых сильных магнитных бурь. Удар по магнитному полю планеты тяжёлым плотным газовым волокном обычно запускает бури уровня минимум G3–G4, то есть от сильных до очень сильных. Правда, события высшего уровня G5 вызываются всё же очень мощными вспышками.

В этот раз протуберанец летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс. Но задеть Землю краем газовое облако всё ещё может, пусть и с незначительными последствиями. Расчёты специалисты опубликуют завтра утром, а пока можно просто ещё раз посмотреть на красивое зрелище.

Ещё летом стало известно, что крупный астероид приближался к Земле. По данным ученых, его диаметр составлял от 360 до 800 метров.