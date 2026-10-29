The Guardian: в Европе хаос из-за очереди желающих говорить с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Попытки европейских стран выбрать переговорщика для диалога с Россией по Украине обернулись хаосом. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата.

По словам источника издания, в Европе понимают необходимость разговора с президентом России Владимиром Путиным, однако слишком многие лидеры считают, что именно они смогут убедить российского президента начать переговоры.

"Попытки наладить контакт начинают напоминать какой-то хаос", - подытожил европейский дипломат.

Между тем, Владимир Путин на "Валдае" заявил об отсутствии предварительных условий для восстановления отношений России с европейскими странами. Президент подчеркнул, что Москва готова к диалогу как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными государствами, если они также настроены на переговоры.

Также на днях Владимир Путин высказался о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. По словам президента, их целью должно стать обеспечение безопасности обеих стран, а также обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности.