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НовостиЗдоровье29 октября 2026 15:59

«Синдром витрины»: врач объяснил, чем опасна боль в икрах

Хирург Францевич призвал проверить сосуды при боли в ногах
Анастасия ПИГИНА
Без своевременного лечения нарушение кровообращения может привести к тяжелым осложнениям.

Без своевременного лечения нарушение кровообращения может привести к тяжелым осложнениям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Боль в икрах во время прогулки может быть не просто следствием усталости, а признаком серьезных проблем с сосудами. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Францевич рассказал, почему возникает так называемый «синдром витрины» и чем он опасен. Об этом пишет Lenta.ru.

«Такая боль приходит на одной и той же дистанции и стихает, если постоять пару минут. В этом случае нужно как можно скорее проверить артерии, поскольку без лечения путь без боли будет становиться все короче», – пояснил врач.

Одной из главных причин такого состояния становится атеросклероз – заболевание, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Они сужают сосуды и мешают крови доставлять мышцам достаточно кислорода. Во время ходьбы потребность в кислороде увеличивается, поэтому появляются боль, жжение или тяжесть в ногах.

Хирург предупредил, что без своевременного лечения нарушение кровообращения может привести к тяжелым осложнениям. Риск сосудистых заболеваний особенно высок у курильщиков, людей старше 60 лет, а также у пациентов с диабетом, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина. Если боль регулярно возникает при ходьбе и проходит после короткого отдыха, важно обратиться к врачу.

Ранее кардиолог Никита Ломакин назвал малоподвижный образ жизни «тромботической бомбой замедленного действия».