Reuters: ФРГ хочет развернуть РЭБ в Литве для слежки за Россией и Белоруссией Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Германии намерены использовать свое подразделение в Литве для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью агентству Reuters заявил вице-адмирал, глава кибервойск Бундесвера Томас Даум.

Он отметил, что немецкие военные планируют собирать данные о радарных системах и другой излучающей радиоволны технике в России и Белоруссии. Подразделение хотят полностью развернуть в 2027 году.

Издание подчеркнуло, что военнослужащие ВС ФРГ тестируют в Литве системы РЭБ, включая средства обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушилки и датчики, предназначенные для передачи данных о поле боя удаленным аналитикам.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября Германия начала усиливать военное присутствие в Литве. В республику направят 45-ю бронетанковую бригаду ФРГ с тремя батальонами. Также на литовские военные объекты перебросят около пяти тысяч военнослужащих.