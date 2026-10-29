Бронежилеты для ВСУ на 53 млн евро оказались пустышкой: украденные деньги потратили на недвижимость в Ницце Фото: REUTERS.

Бывший сотрудник украинского Минобороны подозревается в схеме с закупкой бронежилетов для ВСУ. Евроюст сообщает: ущерб превысил 53 млн евро. Государство купило 67 тысяч бронежилетов, заплатив поставщику полную предоплату, а экспертиза потом показала — защита не соответствует заявленной.

По версии следствия, чиновник, возглавлявший департамент материального обеспечения, в марте 2022 года помог заключить контракт и получил за это вознаграждение. Деньги, как предполагается, через другое лицо вложили в недвижимость в Ницце.

Евроюст связал украинские и французские органы: помог с запросами о правовой помощи, обысками во Франции и совместной операцией, где украинские представители допрашивали подозреваемых вместе с французскими коллегами. Имущество и банковские счета фигурантов изъяты, расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, на Украине вскрылось хищение 3,3 млн долларов сотрудниками нацгвардии Украины, которые разворовали западные деньги, чтобы купить себе дорогие автомобили и элитную недвижимость.