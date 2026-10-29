В Роскосмосе прокомментировали слухи о консервации модуля МКС

Баканов опроверг сведения о консервации служебного модуля МКС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов опроверг информацию о консервации служебного модуля Международной космической станции (МКС).

Ранее некоторые СМИ заявили, что Роскосмос и НАСА якобы договорились законсервировать переходную камеру модуля "Звезда" и не использовать ее для стыковки грузовых кораблей "Прогресс".

"Ничего мы не консервируем, работаем в том же режиме", - сказал Баканов журналистам в кулуарах саммита Россия - Африка.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября глава корпорации "Роскосмос" сообщил, что МКС могут затопить в 2031–2032 годах. По его словам, американская сторона обратилась с просьбой сдвинуть окончание работы МКС с 2028 на 2030 год.

При этом Россия и США готовят совместную операцию по сведению МКС с орбиты, которая обещает стать по-настоящему уникальной. Плановое снижение станции начнется уже в 2028 году, а весь процесс займет около двух лет.