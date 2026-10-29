Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний Фото: REUTERS.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что менять систему налогообложения нефтегазовых компаний в текущих условиях нет смысла.

«В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла», — уточнил замминистра в ходе пленарной сессии в Госдуме.

Сазанов также отметил, что Минфин не ждёт роста цен на товары электронной торговли после введения ставки НДС в размере 22%. По его мнению, рынок адаптируется к новым условиям без значительных потрясений для покупателей.

Тем временем в Госдуме предложили увеличить налоги для россиян с доходом более 50 млн рублей в год. Депутат Юрий Афонин считает, что такие граждане должны платить не менее 45% НДФЛ.