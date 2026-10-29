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НовостиЭкономика29 октября 2026 16:22

Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний

В Минфине указали, что нефтегазовые компании сейчас заняты восстановлением нормальной работы НПЗ
Семен ЗИМИН
Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний

Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний

Фото: REUTERS.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что менять систему налогообложения нефтегазовых компаний в текущих условиях нет смысла.

«В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла», — уточнил замминистра в ходе пленарной сессии в Госдуме.

Сазанов также отметил, что Минфин не ждёт роста цен на товары электронной торговли после введения ставки НДС в размере 22%. По его мнению, рынок адаптируется к новым условиям без значительных потрясений для покупателей.

Тем временем в Госдуме предложили увеличить налоги для россиян с доходом более 50 млн рублей в год. Депутат Юрий Афонин считает, что такие граждане должны платить не менее 45% НДФЛ.