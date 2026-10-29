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НовостиПолитика29 октября 2026 16:28

Певицу Еву Ривас внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»

На Украине обвинили певицу Еву Ривас в якобы нарушении государственной границы
Семен ЗИМИН
Ева Ривас

Ева Ривас

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певицу Еву Ривас (настоящее имя — Валерия Решетникова-Цатурян. — Прим.ред.) добавили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Артистка известна как участница «Евровидения — 2010» и исполнительница поп-музыки, работающая в России и Армении.

Авторы сайта обвиняют певицу в якобы нарушении государственной границы Украины и «участии в антиукраинских мероприятиях». Ключевым поводом называют её регулярные поездки в Донецк и Луганск.

Это уже не первый случай, когда «Миротворец» пополняется именами российских деятелей культуры. Ранее в базу попали четверо участников команды КВН «Союз» — Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Их обвинили в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет Украины.

Сам ресурс появился в 2014 году. На нём публикуют персональные данные людей, которые, по мнению создателей сайта, несут угрозу национальной безопасности Украины. При этом никакой юридической силы эти списки не имеют, а сама база не раз вызывала критику правозащитников.