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НовостиПроисшествия29 октября 2026 16:34

Экс-зампред Мурманской облдумы Геннадий Степахно задержан по делу о госизмене

Геннадий Степахно арестован на два месяца по обвинению в госизмене и сборе данных для передачи Украине
Мария МАМАЕВА
Экс-зампред Мурманской облдумы Геннадий Степахно задержан по делу о госизмене

Экс-зампред Мурманской облдумы Геннадий Степахно задержан по делу о госизмене

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Бывший зампредседателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно задержан по обвинению в госизмене. Об этом говорится в заявлении пресс-службы УФСБ по региону.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Геннадия Степахно <...>. Обвиняемый помещен под стражу сроком на два месяца», - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, против Степахно было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». В УФСБ уточнили, что бывший зампред Мурманской облдумы осуществлял сбор данных об инженерных объектах в регионе и передавал их ГУР Минобороны Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что житель Челябинской области был приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал разведданные, включая наблюдение за транспортной инфраструктурой и движение поездов с военной техникой в регионе.