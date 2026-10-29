Экс-зампред Мурманской облдумы Геннадий Степахно задержан по делу о госизмене Фото: Олег ЗОЛОТО.

Бывший зампредседателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно задержан по обвинению в госизмене. Об этом говорится в заявлении пресс-службы УФСБ по региону.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Геннадия Степахно <...>. Обвиняемый помещен под стражу сроком на два месяца», - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, против Степахно было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». В УФСБ уточнили, что бывший зампред Мурманской облдумы осуществлял сбор данных об инженерных объектах в регионе и передавал их ГУР Минобороны Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что житель Челябинской области был приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал разведданные, включая наблюдение за транспортной инфраструктурой и движение поездов с военной техникой в регионе.