Пустые сейфы и 27 млн долларов: венгерского экс-министра поймали на сокрытии денег Фото: REUTERS.

Бывшего министра национального развития Венгрии Миклоша Шестака, которого обвиняют в коррупции, заподозрили в сокрытии 9 млрд форинтов (примерно 27,3 млн долларов. — Прим.ред.) наличными перед допросом. Об этом сообщил Столичный суд Будапешта.

Во время обыска в доме экс-чиновника следователи нашли пустые сейфы. По версии следствия, деньги лежали именно там, а сам Шестак, судя по всему, позаботился о том, чтобы спрятать их еще до начала дачи показаний. В суде отметили: из этих обстоятельств следует, что он скрыл активы, подлежащие конфискации.

В секретариате бывшего премьер-министра Виктора Орбана на это отреагировали с иронией, заявив, что Управление государственной безопасности подобными сообщениями «развлекает» венгерскую общественность.

Шестака задержали 28 сентября 2026 года прямо в здании Центральной следственной прокуратуры, куда он пришел для дачи показаний. Через несколько дней его отправили в СИЗО. Ему вменяют взятки в период работы министром в 2014–2018 годах. По версии следствия, в 2015–2018 годах Шестак и бывший глава госкомпании по управлению активами Норберт Сивек через посредников получили более 11 млрд форинтов (свыше 33 млн долларов. — Прим.ред.) от компаний, связанных с государственным автобусным перевозчиком Volanbusz. Сам Шестак вину отрицает.

Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр пригрозил тюрьмой своему предшественнику Виктору Орбану, обвинив того в якобы подготовке госпереворота.