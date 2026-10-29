До 74 увеличилось число жертв железнодорожной катастрофы в Испании Фото: REUTERS.

В Испании возросло количество жертв столкновения двух поездов. Об этом сообщило издание El Diario.

Утром 28 октября железнодорожная катастрофа произошла в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании. Около 09:00 по местному времени столкнулись два состава. Первоначально сообщалось о десяти погибших в результате аварии.

Газета отметила, что по меньшей мере 74 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

Как писал сайт KP.RU, вечером 28 октября глава региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе сообщил, что количество жертв столкновения поездов увеличилось до 68 человек. Он уточнил, что на тот момент 15 пострадавших находились в очень тяжелом состоянии, еще 53 — в состоянии средней тяжести.

По некоторым данным, вероятная причина катастрофы — ошибка оператора системы Adif во время сбоя основной системы сигнализации. Эта система безопасности автоматизирована, но при сбое переключается на ручное управление.