«Сил хватило прийти домой»: житель Алешек подорвался на мине, пытаясь привезти еду своей семье

Мирный житель подорвался на мине в Алешках, пытаясь привезти еду семье Фото: Дмитрий Ахмадуллин.

В Алешках Херсонской области мирный житель подорвался на мине, пытаясь привезти еду своей семье. Об этом журналистам рассказала жительница города и супруга погибшего мужчины Светлана. По словам женщины, у них не было продуктов, поэтому ее муж пытался привезти еду.

«Проезжал эти мины, и непонятно от чего они взорвались. Взорвалась мина (и попала прим. ред.) в его глаз. У него сил хватило прийти домой. Солдаты оказывали ему помощь, как могли, перевязывали, но скорых-то нет. Скорых нет, все разбомбили», - сообщила Светлана.

Сама женщина эвакуировалась из Алешек в Крым вместе со своим 88-летним свекром. Она также сообщила, что не может уехать далеко, поскольку могила мужа осталась в Алешках.

Ранее KP.RU сообщал, что для жителей Алешек Херсонской области уже направлены десятки тонн гуманитарной помощи. Как заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, в состав посылок вошли продукты питания, средства личной гигиены и топливо для генераторов.