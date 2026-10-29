Вертолет EUFOR потерпел крушение в Боснии и Герцеговине, погибли три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вертолет миротворческой миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине разбился в районе города Брчко. О случившемся сообщил портал Klix, уточнив, что жертвами катастрофы стали три человека.

По данным издания, на земле никто не пострадал, инфраструктура тоже осталась цела. Сейчас на месте работают полицейские, пожарные и медики, зону оцепили. Уже начато расследование причин падения машины.

Стоит напомнить, что это не первый инцидент с военной авиацией за последние дни. 18 октября на границе Саудовской Аравии с Йеменом упал военный вертолет AH-6i.

По информации Reuters, пилот не справился с управлением из-за технической неисправности. Тогда погибли два человека. Агентство также отмечало, что ранее в Йемене боевики сбили саудовский вертолет Apache.