Названы способы распознать настоящие скидки во время «Черной пятницы»

Заметные скидки можно найти на одежду, обувь, товары для дома, косметику и электронику. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Магазины в ноябре традиционно устраивают масштабные распродажи к Всемирному дню шопинга 11 ноября и «Черной пятнице». Однако не все громкие скидки означают реальную экономию. Маркетолог Людмила Калинина рассказала, как отличить выгодное предложение от рекламного трюка. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Главный совет покупателю – отслеживать стоимость товара за несколько недель до распродажи, сравнивать предложения разных продавцов и проверять историю цен», – заявила Калинина.

По словам специалиста, заметные скидки можно найти на одежду, обувь, товары для дома, косметику и электронику. Но размер выгоды зависит от конкретного бренда, модели товара, наличия на складе и условий акции. Поэтому перед покупкой стоит сравнить цены в нескольких магазинах и проверить, сколько товар стоил раньше.

Маркетолог также обратила внимание на приемы, которые подталкивают покупателей к быстрым решениям. Таймеры создают ощущение, что акция вот-вот закончится, надписи «осталось две штуки» усиливают страх упустить покупку, а счетчики просмотров создают впечатление повышенного спроса. Однако такие уловки сами по себе не подтверждают ни реальность скидки, ни качество товара.

Прежде стали известны точные даты ноябрьской распродажи на маркетплейсах. Онлайн-площадки объявили, когда покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками.