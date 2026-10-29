Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2026 17:01

Названы способы распознать настоящие скидки во время «Черной пятницы»

Маркетолог Калинина перечислила способы отличить реальные скидки на распродажах
Анастасия ПИГИНА
Заметные скидки можно найти на одежду, обувь, товары для дома, косметику и электронику.

Заметные скидки можно найти на одежду, обувь, товары для дома, косметику и электронику.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Магазины в ноябре традиционно устраивают масштабные распродажи к Всемирному дню шопинга 11 ноября и «Черной пятнице». Однако не все громкие скидки означают реальную экономию. Маркетолог Людмила Калинина рассказала, как отличить выгодное предложение от рекламного трюка. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Главный совет покупателю – отслеживать стоимость товара за несколько недель до распродажи, сравнивать предложения разных продавцов и проверять историю цен», – заявила Калинина.

По словам специалиста, заметные скидки можно найти на одежду, обувь, товары для дома, косметику и электронику. Но размер выгоды зависит от конкретного бренда, модели товара, наличия на складе и условий акции. Поэтому перед покупкой стоит сравнить цены в нескольких магазинах и проверить, сколько товар стоил раньше.

Маркетолог также обратила внимание на приемы, которые подталкивают покупателей к быстрым решениям. Таймеры создают ощущение, что акция вот-вот закончится, надписи «осталось две штуки» усиливают страх упустить покупку, а счетчики просмотров создают впечатление повышенного спроса. Однако такие уловки сами по себе не подтверждают ни реальность скидки, ни качество товара.

Прежде стали известны точные даты ноябрьской распродажи на маркетплейсах. Онлайн-площадки объявили, когда покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками.