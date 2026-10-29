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НовостиПолитика29 октября 2026 17:08

В Одессе отказались запрещать использование контента на русском языке

Горсовет Одессы не поддержал запрет контента на русском языке
Сергей ГАПЧУК
Горсовет Одессы не поддержал запрет контента на русском языке

Горсовет Одессы не поддержал запрет контента на русском языке

Фото: REUTERS.

Горсовет Одессы не поддержал введение моратория на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В публикации уточнили, что ранее такой запрет был введен в некоторых городах, в частности на западе страны.

По данным издания, на заседании Одесского горсовета за это предложение проголосовали только 18 депутатов из 64. При этом двое воздержались, еще 21 парламентарий не участвовал в голосовании, остальные отсутствовали на заседании.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что в стране хотят запретить на законодательном уровне весь русскоязычный культурный продукт.

Она заявляла, что в Верховной раде уже активно работают над новым законом. Он станет очередной мерой киевского режима, чтобы запретить все русское в украинском обществе.