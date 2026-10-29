В Одессе отказались запрещать использование контента на русском языке

Горсовет Одессы не поддержал запрет контента на русском языке Фото: REUTERS.

Горсовет Одессы не поддержал введение моратория на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В публикации уточнили, что ранее такой запрет был введен в некоторых городах, в частности на западе страны.

По данным издания, на заседании Одесского горсовета за это предложение проголосовали только 18 депутатов из 64. При этом двое воздержались, еще 21 парламентарий не участвовал в голосовании, остальные отсутствовали на заседании.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что в стране хотят запретить на законодательном уровне весь русскоязычный культурный продукт.

Она заявляла, что в Верховной раде уже активно работают над новым законом. Он станет очередной мерой киевского режима, чтобы запретить все русское в украинском обществе.