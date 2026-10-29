Бюджет Смоленской области превысил знаковый рубеж - 100 миллиардов рублей

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

Поправки в бюджет Смоленской области, наглядно подтверждают устойчивость финансовой системы и рост региональной экономики.

Каждый дополнительный рубль направлен на решение первоочередных социальных и инфраструктурных задач.

Безусловным приоритетом в работе властей является поддержка участников СВО и их семей. На комплекс мер социальной поддержки защитников Отечества и их близких направляется более 2,7 миллиарда рублей.

Также дополнительные ассигнования выделены на здравоохранение и образование, а конкретно- на ремонты больниц, школ, детских садов и обновление их материально- технической базы.

На прохождение отопительного сезона и подготовку инфраструктуры ЖКХ к осенне- зимнему периоду дополнительно выделено более 245 миллионов рублей.

"Бюджет региона остается социально ориентированным, сбалансированным и нацеленным на повышение качества жизни в каждом муниципалитете области. Законопроект принят депутатами единогласно в первом чтении", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Помимо рассмотренных поправок, губернатор на заседании озвучил еще одно важное решение- Правительство Российской Федерации выделит Смоленской области свыше 1 млрд рублей на обеспечение надежности прохождения отопительного периода. Главная задача – минимизировать риски сбоев на теплосетях и обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома, школы, детские сады и больницы.