Путин: Россия продолжит поставлять зерно в Африку по контрактам и безвозмездно Фото: REUTERS.

Россия не собирается сворачивать поставки зерна в Африку. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Президент подчеркнул: работа продолжится как по контрактам, так и на безвозмездной основе.

При этом расчёты по коммерческим сделкам уже на 85% идут в национальных валютах, включая рубль. По словам Путина, это надёжно прикрывает взаимную торговлю и инвестиции от скачков на глобальных рынках и от политической турбулентности в мире.

Африканские лидеры на саммите чётко дали понять: сельское хозяйство для них — ключевое направление сотрудничества с Москвой. Они ждут, что Россия и дальше будет помогать укреплять продовольственную безопасность континента и наполнять рынки жизненно важными продуктами. В Кремле к этому готовы, заверил президент.

Более того, африканские страны заинтересованы в приходе российского бизнеса — чтобы наращивать собственное сельхозпроизводство. Россия, в свою очередь, готова делиться экспертизой и помогать осваивать современные технологии в животноводстве, растениеводстве, переработке и хранении продукции. Не просто зерно привезти, но и научить выращивать своё.

При этом Россия удерживает первое место в мире по экспорту зерна. Российские удобрения и зерно сегодня получают более 40 государств континента.