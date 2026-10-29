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НовостиПолитика29 октября 2026 17:26

Путин призвал к справедливому представительству Африки в Совбезе ООН

Путин выступает за справедливое представление африканского континента во всех международных организациях
Семен ЗИМИН
Путин призвал к справедливому представительству Африки в Совбезе ООН

Путин призвал к справедливому представительству Африки в Совбезе ООН

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка заявил о необходимости более справедливого представительства африканских стран в глобальной системе принятия решений. Речь идёт в том числе о Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах.

Путин подчеркнул, что согласен с коллегами: мир серьёзно изменился, и международные структуры требуют реформирования. При этом, по его словам, этот процесс должен быть хорошо проработан, взвешен и согласован. Ключевые вопросы, считает президент, следует принимать на основе широкого консенсуса.

Ранее российский лидер уже высказывался на африканскую тему. На Форуме стран-экспортёров газа он назвал Африку континентом будущего. Тогда Путин прямо дал понять, что Москва видит в регионе серьёзный потенциал.