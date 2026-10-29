Россия поможет странам Африки бороться со вспышками инфекций

Путин: РФ продлила программу помощи Африки в борьбе с инфекциями до 2029 года Фото: REUTERS.

Россия поможет африканским странам бороться со вспышками инфекционных заболеваний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что РФ нарастит поставки эффективных лекарственных препаратов, будет передавать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.

"Упомяну, в частности, о принятом решении продлить действие российской программы помощи странам Африки по противодействию инфекциям до 2029 года", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, кроме того Владимир Путин отметил, что Россия и страны Африки выступают естественными партнерами при формировании справедливого миропорядка.

28 октября глава государства заявил, что Россия готова оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком.