В МИД РФ высказались о степени русофобии в Европе

Грушко: Русофобия Европы возведена в степень, где отклонение - катастрофа Фото: Иван МАКЕЕВ.

Европа возвела русофобию в такую степень, что любое отклонение для них представляется катастрофой. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя европейскую реакцию на телефонный звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину.

"Политику русофобии они возвели в такую степень, что любое отклонение для них самих представляется катастрофой", - сказал дипломат.

Замминистра подчеркнул, что это все больше напоминает какой-то штрафбат, где любое нарушение строя должно караться гауптвахтой либо какими-то другими дисциплинарными мерами.

Как писал сайт KP.RU, ранее Грушко отметил, что взаимодействие Москвы и Брюсселя носит несистемный характер. По его словам, европейцы приходят и требуют от России капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования.