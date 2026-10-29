Песков: Путин дал высказаться всем участникам саммита «Россия-Африка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент РФ Владимир Путин дал возможность высказаться всем участникам саммита «Россия — Африка». Об этом в беседе с изданием «Известия» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все выступали, это полноформатный саммит. <...> Президент, как и планировалось дал возможность всем высказаться», - подчеркнул он.

Песков заявил, что на полях мероприятия было важно услышать выступление и точку зрения каждого участника форума. Он также подчеркнул, что саммит проходил в полноформатном режиме, а пленарное заседание продлилось более семи часов.

Ранее KP.RU сообщал, что в саммите «Россия — Африка» принял участие 21 африканский лидер. На мероприятии были главы делегаций из подавляющего большинства государств континента, а также руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур.