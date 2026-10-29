Путин: в РФ есть проблемы со здравоохранением и их необходимо решать Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране остаётся немало проблем в сфере здравоохранения, и решать их нужно системно. По словам главы государства, столичный опыт необходимо активнее внедрять в других регионах, а передовые наработки вполне можно предлагать и на экспорт.

Путин отметил, что новейшие технологии сегодня применяются активно, и московская система здравоохранения показала себя как наиболее яркий пример. При этом он подчеркнул: несмотря на очевидные успехи, в масштабах всей России проблем ещё хватает, и закрывать на них глаза нельзя. Именно поэтому опыт, который уже доказал свою эффективность в столице, стоит перенимать другим субъектам Федерации.

Ещё в августе, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, президент называл Москву ведущим примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу. Тогда он обратил внимание, что бюджеты у регионов разные, но это не повод отказываться от распространения московских практик в медицине по всей стране.