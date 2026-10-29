Путин: Россия занимает первое место по экспорту зерна в мире Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия-Африка заявил, что в России в начале 2000-х годов сама была покупателем зерна, но благодаря развитию собственных технологий вышла на первое место в мире по экспорту зерновых.

"Совсем недавно, еще в начале 2000-х годов, Россия была абсолютно покупателем зерновых и других сельхозпродуктов, а сейчас мы по экспорту зерновых занимаем первое место в мире. Первое место, вы знаете, проблемы какие были, и проблемы похожие", - сказала глава государства.

По его словам, у РФ и стран Африки, когда начали наращивать производство зерновых, возникли проблемы с логистикой, потому, что все морские порты РФ были заточены на приемку грузов, а не на отгрузку.

Путин подчеркнул, что дело даже не в этом, а в продуктивности, в эффективности российских сегодняшних технологий.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября президент РФ отметил, что российское зерно и удобрения уже получают более 40 государств Африки.