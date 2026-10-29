Путин: Производители из Африки могут продавать свои товары на маркетплейсах в РФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря российским маркетплейсам даже небольшие производители из стран Африки могут продавать товары в РФ. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

«Наши торговые площадки электронные чем хороши? Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы», - заявил глава РФ.

Путин также отметил хорошую работу российских маркетплейсов, которые могут оказать поддержку американским производителям в продаже предлагаемых ими товаров.

Ранее Владимир Путин заявлял, что сейчас уровень товарооборота между Россией и Африкой составляет 27 миллиардов долларов. И такие показатели, по словам главы государства, далеко не предел.