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НовостиПолитика29 октября 2026 17:51

Путин: Производители из Африки могут продавать свои товары на маркетплейсах в РФ

Путин заявил, что даже небольшие производители из Африки могут продавать свои товары в России благодаря маркетплейсам
Мария МАМАЕВА
Путин: Производители из Африки могут продавать свои товары на маркетплейсах в РФ

Путин: Производители из Африки могут продавать свои товары на маркетплейсах в РФ

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря российским маркетплейсам даже небольшие производители из стран Африки могут продавать товары в РФ. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

«Наши торговые площадки электронные чем хороши? Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы», - заявил глава РФ.

Путин также отметил хорошую работу российских маркетплейсов, которые могут оказать поддержку американским производителям в продаже предлагаемых ими товаров.

Ранее Владимир Путин заявлял, что сейчас уровень товарооборота между Россией и Африкой составляет 27 миллиардов долларов. И такие показатели, по словам главы государства, далеко не предел.