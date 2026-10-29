Путин раскрыл, по чьей инициативе состоялся звонок с лидерами Финляндии и Норвегии

Путин: Разговор с лидерами Финляндии и Норвегии состоялся по их инициативе Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе.

"Представителями, ну, вернее, с руководителями стран Евросоюза: и с Финляндией, и с Норвегией. Они сразу же, в начале разговора, подчеркнули, что они не представляют ЕС, как организацию. Они звонят мне в национальном, что называется, качестве", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что этот разговор проходил по инициативе европейцев. Действительно, поднимался целый ряд вопросов. Путин отметил, что ему известно и о критике в адрес этих политиков. Однако, это не дело России, добавил президент РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал реакцию в Европе на звонок Стубба и Стере российскому лидеру, отметив, что ЕС возвел русофобию в такую степень, что любое отклонение для них представляется катастрофой.