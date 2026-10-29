Путин: Запад не смог добиться нанесения России стратегического поражения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Страны Запада не смогли добиться своей цели по нанесению стратегического поражения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. <...> Они, если кто то хочет, пусть готовятся. Но они сейчас не добились своей цели: нанести стратегическое поражение России. Вряд ли это будет возможно», - отметил российский лидер.

Путин в очередной раз напомнил, что Москва не хочет воевать против западных стран. При этом, по словам президента, даже если дело зайдет слишком далеко, то в этой ситуации «победителей вообще не будет».

Ранее Путин заявил, что нагнетание обстановки со стороны Запада связано с ухудшением экономического и внутриполитического положения ряда стран региона. Президент отметил, что из-за этого зарубежные власти переключают внимание населения с внутренних проблем на внешние.