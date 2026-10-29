Путин: Россия не хочет повторения судьбы Ормузского пролива на Балтике Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что Москва не заинтересована в повторении на Балтике сценария Ормузского пролива или Персидского залива. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Путина, тему подняли европейские собеседники, в первую очередь президент Финляндии. Разговор шёл о том, что Хельсинки и другие страны Европы рассчитывают на соблюдение всеми участниками международного общения норм морского права. Российский лидер подчеркнул, что Москва такой подход поддерживает.

Путин отметил: если отойти от этих принципов, то ситуация может пойти по другому сценарию.

Ещё в марте Путин на совещании в Кремле сообщил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. Тогда же он привёл цифры: годом ранее через этот пролив проходило около трети мирового морского экспорта нефти — порядка 14 млн баррелей в сутки.