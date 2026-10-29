Путин: Мы готовы к войне с Европой, но мы ее не хотим Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия-Африка затронул тему разгоняемой в Европе истерии о возможной войне с Россией, указав, что Москва к ней готова, но не желает этого.

"Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет, мы, во первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим", - отметил российский лидер.

Владимир Путин: Если разговоры о войне зайдут слишком далеко – победителей не будет Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита «Россия – Африка», прокомментировал разговоры о войне с Европой. По его словам, если лидеры ЕС до сих пор не добились стратегического поражения России, то вряд ли добьются этого к 2030 году

Глава государства подчеркнул, что если кто-то из европейцев хочет противостояния, то пусть готовятся. Однако они сейчас не добились своей цели: нанести стратегическое поражение России. Вряд ли это будет возможно к указанному сроку, а если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет, предупредил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что Москва поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой. Однако не станет мириться с угрозами в свой адрес.