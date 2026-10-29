Владимир Путин проводит встречу с президентом Намибии Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва. Напомним, что в Москве в четверг, 29 октября, проходит саммит «Россия — Африка».

В ходе встречи Путин заявил, что Москва дорожит доверием африканских стран и бережно относится во время проблемам, возникающим на континенте.

«Наши отношения в целом развиваются весьма в позитивном ключе, торгово-экономическое сотрудничество растет, но <...> в абсолютных величинах пока достаточно скромно», - отметил Путин.

Президент отметил хорошие перспективы взаимодействия России и Намибии в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовстве, сельском хозяйстве и по другим направлениям.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Африка по итогам саммита утвердили совместный план действий форума партнерства на 2027–2029 годы. По словам президента, участники встречи опирались на опыт сотрудничества, накопленный еще в годы борьбы народов континента с колониальным гнетом.