Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 18:06

Владимир Путин проводит встречу с президентом Намибии

Путин заявил, что Россия дорожит доверием африканских стран
Мария МАМАЕВА
Владимир Путин проводит встречу с президентом Намибии

Владимир Путин проводит встречу с президентом Намибии

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва. Напомним, что в Москве в четверг, 29 октября, проходит саммит «Россия — Африка».

В ходе встречи Путин заявил, что Москва дорожит доверием африканских стран и бережно относится во время проблемам, возникающим на континенте.

«Наши отношения в целом развиваются весьма в позитивном ключе, торгово-экономическое сотрудничество растет, но <...> в абсолютных величинах пока достаточно скромно», - отметил Путин.

Президент отметил хорошие перспективы взаимодействия России и Намибии в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовстве, сельском хозяйстве и по другим направлениям.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Африка по итогам саммита утвердили совместный план действий форума партнерства на 2027–2029 годы. По словам президента, участники встречи опирались на опыт сотрудничества, накопленный еще в годы борьбы народов континента с колониальным гнетом.