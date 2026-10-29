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НовостиПолитика29 октября 2026 18:06

Путин: Москва поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой

Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней
Семен ЗИМИН
Путин: Москва поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой

Путин: Москва поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что Москва поддерживает любые шаги по восстановлению отношений со странами Европы. При этом глава государства отметил, что многие в Европе говорят о подготовке к войне к 2030 году, и задался вопросом, правильно ли это.

«Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия открыта к диалогу, но не станет мириться с угрозами в свой адрес.

Ранее глава государства высказался о миграционном кризисе в Европе. Он отметил, что европейские страны больше не справляются с потоком приезжих. По мнению Путина, количество мигрантов стало слишком большим для их полноценной интеграции в общество.