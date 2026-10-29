Путин отметил, что малые АЭС есть только у России Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия-Африка заявил, что малые атомные электростанции (АЭС) имеются только у России.

Глава государства заметил, что практически все конкуренты РФ в мире говорят о готовности строить АЭС малой мощности. Однако пока никто ничего не сделал.

"Только в России сделаны такие малые атомные электростанции и работают", - сказал президент.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства указал, что Россия - единственная страна, разработавшая и успешно применяющая на практике малые плавучие АЭС. По его словам, никто в мире не может составить Российской Федерации конкуренцию в этой сфере.

Напомним, в 2025 году Владимир Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС, которые будут востребованы в странах Юга и Востока, да и в ряде регионов РФ тоже.