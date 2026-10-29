Грушко: Рассуждающий о продбезопасности Запад должен снять санкции с РФ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Запад, рассуждающий о продбезопасности, должны снять незаконные санкции против России, которая вносит решающий вклад в ее обеспечение в мире.

"Те на Западе, кто рассуждает, любит говорить о продовольственной безопасности и упрекать Российскую Федерацию в ее подрыве, должны, прежде всего, либо прекратить об этом говорить, либо снять санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны...", - сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что Россия вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля России на мировом рынке пшеницы - 20%. Украины - менее 5%. Таким образом, именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продбезопасность, и является солидным ответственным международным поставщиком сельхозпродукции.