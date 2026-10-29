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НовостиПолитика29 октября 2026 18:13

Путин: РФ помнит уроки двух мировых войн и не хочет, чтобы подобное повторилось

Путин заявил, что Россия делает всё, чтобы не произошло новых глобальных конфликтов
Семен ЗИМИН
Путин: РФ помнит уроки двух мировых войн и не хочет, чтобы подобное повторилось

Путин: РФ помнит уроки двух мировых войн и не хочет, чтобы подобное повторилось

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что в РФ хорошо помнят уроки Первой и Второй мировых войн. По словам российского лидера, Москва делает всё, чтобы подобные трагедии не повторились в глобальном масштабе.

«Мы, в России, хорошо помним все это: и уроки Первой, и Второй мировой войны. И делаем все для того, чтобы ничего подобного не произошло в глобальном аспекте. А что касается ситуации в Африке, мы очень дорожим тем доверием, о котором вы сейчас сказали, мы чувствуем это», — уточнил глава государства.

Ранее российский лидер выступал с похожим тезисом. Тогда он говорил о необходимости предотвратить катастрофические сценарии для всего человечества. По его словам, многие прежние нормы права уже отброшены, а новые пока не появились.