Грушко: Торговые связи России и Турции остаются устойчивыми, несмотря на санкции Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия и Турция сохраняют устойчивые торгово-экономические санкции, несмотря на незаконные санкции со стороны Запада. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Даже в нынешних турбулентных условиях международной обстановки, вакханалии незаконных санкций торгово-экономические отношения остаются устойчивыми», - подчеркнул дипломат на мероприятии, приуроченному ко Дню Турецкой Республики.

По словам Грушко, российско-турецкие экономические связи также сохраняют тенденции к дальнейшему росту.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Турция подписали меморандум, который расширит поставки азотных удобрений. Документ снимает действующие экспортные ограничения, помогая Анкаре закрыть дефицит сырья.