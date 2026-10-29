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НовостиПолитика29 октября 2026 18:19

Грушко: Торговые связи России и Турции остаются устойчивыми, несмотря на санкции

Грушко заявил, что торгово-экономические отношения России и Турции сохраняют тенденции к дальнейшему росту
Мария МАМАЕВА
Грушко: Торговые связи России и Турции остаются устойчивыми, несмотря на санкции

Грушко: Торговые связи России и Турции остаются устойчивыми, несмотря на санкции

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия и Турция сохраняют устойчивые торгово-экономические санкции, несмотря на незаконные санкции со стороны Запада. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Даже в нынешних турбулентных условиях международной обстановки, вакханалии незаконных санкций торгово-экономические отношения остаются устойчивыми», - подчеркнул дипломат на мероприятии, приуроченному ко Дню Турецкой Республики.

По словам Грушко, российско-турецкие экономические связи также сохраняют тенденции к дальнейшему росту.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Турция подписали меморандум, который расширит поставки азотных удобрений. Документ снимает действующие экспортные ограничения, помогая Анкаре закрыть дефицит сырья.