РФ и страны Африки выступили за реформу МВФ и Всемирного банка

РФ и страны Африки выступили за реформу МВФ и Всемирного бан Фото: REUTERS.

Россия и африканские страны выступили за комплексное реформирование Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом говорится в подписанной по итогам саммита Россия-Африка Московской декларации.

В документе подчеркивается, что РФ и страны Африки также будут содействовать проведению преобразований и Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, стороны договорились укреплять координацию в рамках "Группы двадцати" (G20).

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе саммита Россия - Африка зафиксирована общая заинтересованность в дальнейшем выстраивании равноправных отношений с африканскими странами.

28 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что давно назрел вопрос о том, когда произойдут серьезные реформы в работе МВФ.