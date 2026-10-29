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НовостиПолитика29 октября 2026 18:20

РФ и страны Африки выступили за реформу МВФ и Всемирного банка

Россия и африканские страны подписали Московскую декларацию
Сергей ГАПЧУК
РФ и страны Африки выступили за реформу МВФ и Всемирного бан

РФ и страны Африки выступили за реформу МВФ и Всемирного бан

Фото: REUTERS.

Россия и африканские страны выступили за комплексное реформирование Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом говорится в подписанной по итогам саммита Россия-Африка Московской декларации.

В документе подчеркивается, что РФ и страны Африки также будут содействовать проведению преобразований и Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, стороны договорились укреплять координацию в рамках "Группы двадцати" (G20).

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе саммита Россия - Африка зафиксирована общая заинтересованность в дальнейшем выстраивании равноправных отношений с африканскими странами.

28 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что давно назрел вопрос о том, когда произойдут серьезные реформы в работе МВФ.