В СК РФ прошла сессия научно-практической конференции "Державинские чтения" Фото: Александр РОГОЗА.

В Следственном комитете (СК) РФ в рамках XX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" состоялась дискуссионная сессия, посвященная расследованию преступлений киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие глава СК РФ Александр Бастрыкин, ректор Всероссийского госуниверситета юстиции Ольга Александрова, начальник Института повышения квалификации и переподготовки СК Республики Беларусь Юрий Каменецкий и другие.

Председатель СК подчеркнул жестокий характер действий украинских вооруженных формирований, в результате которых гибнут люди и разрушаются объекты критически важной инфраструктуры. По его словам, следователи устанавливают непосредственных исполнителей, заказчиков и организаторов этих деяний, выясняют обстоятельства выбора целей, каналы передачи разведданных.

Бастрыкин рассказал о привлечении к уголовной ответственности не только военнослужащих, непосредственно участвовавших в преступлениях, но и представителей высшего политического и военного руководства Украины, а также иностранных наемников.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава СК России сообщил, что в России осуждены более 1,2 тысячи украинских боевиков.