МИД РФ раскрыл цель американского прессинга Кубы

МИДР РФ: Цель прессинга США в отношении Кубы - смена власти Фото: REUTERS.

Противоправный прессинг США в отношении Кубы вышел далеко за рамки представления о морали. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что целью грубого вмешательства Вашингтона в дела Гаваны является расшатывание ситуации на Кубе, смена власти и навязывание нового пути извне.

МИД РФ отметил, что Россия всегда будет выступать плечом к плечу с Кубой, добиваясь полной отмены американской блокады Острова Свободы.

Как писал сайт KP.RU, 27 октября заседание Генассамблеи ООН по Кубе пришлось приостановить из-за конфликта между главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США при организации Майком Уолтцем.

Инцидент произошел во время выступления дипломата США. Он выступил с резкой критикой Гаваны. В ответ на это делегация Кубы принялась стучать по столу и потребовала слово по порядку ведения заседания.